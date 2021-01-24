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“الحصيني” يتوقع ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم

“الحصيني” يتوقع ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم
http://almnatiq.net/?p=942968
المناطق - الرياض

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع تسجيل ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة من اليوم الأحد، يتراوح من درجتين إلى أربع درجات على معظم المناطق، مع بقاء الأجواء من باردة إلى باردة جدًّا على الشمالية والوسطى.

وقال الحصيني عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع الحرارة الصغرى، الشمالية من صفر إلى درجتين، والوسطى من ثلاث إلى تسع درجات مئوية”.

وأضاف: “متوقع الأجواء في مكة والمدينة وجازان صباح اليوم الأحد 11/6/ 1442هـ، تميل للبرودة إلى معتدلة الحرارة من 15 لـ21 °C، والشرقية ونجران من باردة تميل للبرودة، صباحًا الحرارة من 8 لـ16 °C”.

وأردف: “باقي المناطق حول معدلاتها الطبيعية، معتدلة نهارًا على معظم المناطق تميل للحرارة على مكة وجازان”.

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