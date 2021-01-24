احدث الأخبار

بلجيكا تتوقع نقص عدد جرعات «أسترازينكا»
أبرز المواد
 اقتصاد بريطانيا يتراجع مجددًا بفعل العزل العام
أبرز المواد
 “النقل” تتيح لمُلاك الشاحنات المستوردة قبل 1 يناير بتسجيلها “نقل عام”
أبرز المواد
 “الحصيني” يتوقع ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم
أبرز المواد
 الصين.. انتشال عامل بعد أسبوعين من مكوثه تحت الأرض
أبرز المواد
 إغلاق الأماكن العامة في بريطانيا حتى 17 يوليو
أبرز المواد
 “الأرصاد”: عوالق ترابية على المدينة المنورة
أبرز المواد
 قريباً.. تطوير بطارية سيارة كهربائية للشحن في 5 دقائق
أبرز المواد
 ألمانيا.. تدشين حملة ترويج للقاح كورونا بـ 25 مليون يورو
أبرز المواد
 ما هو حكم مخالفة عقد التأمين واستبدال النظارة الطبية بشمسية؟.. الماجد يجيب
أبرز المواد
 المرور: هذه آلية الإجراء في حال تأخر الرد على اعتراضات مُخالفات الرصد الآلي
أبرز المواد
 “حمدالله” يصل إلى الرياض بعد انتهاء فترة التعافي
أبرز المواد
بلجيكا تتوقع نقص عدد جرعات «أسترازينكا»

بلجيكا تتوقع نقص عدد جرعات «أسترازينكا»

أبرز المواد
اقتصاد بريطانيا يتراجع مجددًا بفعل العزل العام

اقتصاد بريطانيا يتراجع مجددًا بفعل العزل العام

أبرز المواد
“النقل” تتيح لمُلاك الشاحنات المستوردة قبل 1 يناير بتسجيلها “نقل عام”

“النقل” تتيح لمُلاك الشاحنات المستوردة قبل 1 يناير بتسجيلها “نقل عام”

أبرز المواد
“الحصيني” يتوقع ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم

“الحصيني” يتوقع ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم

أبرز المواد

اقتصاد بريطانيا يتراجع مجددًا بفعل العزل العام

اقتصاد بريطانيا يتراجع مجددًا بفعل العزل العام
http://almnatiq.net/?p=942975
المناطق - وكالات

أظهر مسح أن عودة بريطانيا إلى إجراءات العزل العام الثالثة على المستوى الوطني لمكافحة كوفيد-19 أدت إلى أشد انخفاض في أنشطة الأعمال منذ مايو أيار، فيما تضررت شركات الخدمات بأكبر قدر.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في المملكة المتحدة إلى 40.6 في يناير كانون الثاني من 50.4 في ديسمبر كانون الأول.

والتراجع دون عتبة النمو عند مستوى الخمسين أكبر من أي توقع لخبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز والذي أشار إلى قراءة عند 45.5.

وبالإضافة إلى أحدث إجراءات للعزل العام، قالت شركة البيانات آي.إتش.إس ماركت إن تحول بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ترتيبات تجارية أكثر بيروقراطية مع التكتل ساهم في الانخفاض.

وتسارعت وتيرة فقدان الوظائف، بعد أن تراجعت في ديسمبر كانون الأول.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا الأسبوع الماضي انخفاض الإنتاج 1.4 بالمئة في الربع الأول.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، الذي يشكل القدر الأعظم من اقتصاد القطاع الخاص البريطاني، إلى 38.8 في يناير كانون الثاني من 49.4 في ديسمبر كانون الأول، وهو أدنى مستوياته منذ مايو أيار ويمثل ثالث شهر من الانكماش.

وأبلت المصانع بلاء أفضل على الرغم من تبدد نمو الإنتاج وتجدد انخفاض دفاتر الطلبيات. وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 52.9 في يناير كانون الثاني من 57.5 في ديسمبر كانون الأول، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

روابط ذات صلة

بلجيكا تتوقع نقص عدد جرعات «أسترازينكا»

بلجيكا تتوقع نقص عدد جرعات «أسترازينكا»
“النقل” تتيح لمُلاك الشاحنات المستوردة قبل 1 يناير بتسجيلها “نقل عام”

“النقل” تتيح لمُلاك الشاحنات المستوردة قبل 1 يناير بتسجيلها “نقل عام”
“الحصيني” يتوقع ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم

“الحصيني” يتوقع ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*