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بلجيكا تتوقع نقص عدد جرعات «أسترازينكا» إلى النصف

بلجيكا تتوقع نقص عدد جرعات «أسترازينكا» إلى النصف
http://almnatiq.net/?p=942979
المناطق - وكالات

قال الفريق المكلف بعملية لقاحات كوفيد-19 في بلجيكا إن بلجيكا ستحصل على أقل من نصف عدد جرعات اللقاح التي كانت تتوقعها من شركة أسترازينكا في الربع الأول.

وكانت بلجيكا تتوقع الحصول على 1.5 مليون جرعة من اللقاح، الذي لم تتم الموافقة عليه بعد، بحلول مارس لكنها ستحصل بدلا من ذلك على نحو 650 ألف جرعة.

وذكرت رويترز يوم الجمعة إن شركة أسترازينكا أبلغت مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأنها ستخفض شحنات اللقاح بنسبة 60 في المئة إلى 31 مليون جرعة في المجمل في الربع الأول بسبب مشاكل الإنتاج.

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا لشراء ما لا يقل عن 300 مليون جرعة من أسترازينكا مع خيار 100 مليون إضافية.

ومن المقرر أن تتخذ هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن الموافقة على اللقاح في 29 يناير كانون الثاني.

وتواجه دول الاتحاد الأوروبي بالفعل انخفاضا في إمدادات اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك، والتي تقول الشركتان إنه من المقرر أن تعملا على زيادة إنتاجه.

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