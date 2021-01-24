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“الأمر بالمعروف” تطلق حملة «الخوارج شرار الخلق» في عفيف

“الأمر بالمعروف” تطلق حملة «الخوارج شرار الخلق» في عفيف
http://almnatiq.net/?p=942986
المناطق - الرياض

أطلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عفيف حملة «الخوارج شرار الخلق»، والتي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم، كما تعرف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج؛ مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.

في السياق نفسه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقاً لرسالتها؛ في تعزيز الأمن الفكري والانتماء والمواطنة الحقة.

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