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“الأمر بالمعروف” تشارك في بطولة الرمي بالقوس بحوطة بني تميم

“الأمر بالمعروف” تشارك في بطولة الرمي بالقوس بحوطة بني تميم
http://almnatiq.net/?p=942996
المناطق - الرياض


شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة حوطة بني تميم  في البطولة الأولى للرمي بالقوس من على ظهر الخيل والمقامة بمجمع الملك سلمان للاحتفالات بمركز الحلوة بمحافظة حوطة بني تميم.
وشملت المشاركة المنصة التوعوية المتنقلة ، و المصلى المتنقل ، وعرض المحتوى التوعوي والوقائي لحملتي (الصلاة نور) و ( الخوارج شرار الخلق) ، كما تضمنت المشاركة الميدانية والتوعوية التمركز في المهرجان مع الدوريات الراجلة للتنبيه للصلاة والنصح والإرشاد بالتعاون مع الجهة المنظمة للمهرجان .
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التوعوية والوقائية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بمتابعة من فضيلة مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري ودعم واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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