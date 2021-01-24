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أمير الجوف يستعرض الخطة التنفيذية للتعليم بالمنطقة

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أمير الجوف يستعرض الخطة التنفيذية للتعليم بالمنطقة

أمير الجوف يستعرض الخطة التنفيذية للتعليم بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=943014
المناطق - واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الخطة التنفيذية للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لبداية الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات التعليم العام، ومدى التزام الطلاب والطالبات بالدراسة “عن بُعد” .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.
وأوضح الدكتور الغامدي اكتمال تسليم الكتب للطلاب والطالبات، وانتظام الدراسة من خلال منصة مدرستي، كما تم عرض النتائج المتقدمة التي حققها طلاب المنطقة في اختبار القدرات.
وثمن سمو أمير منطقة الجوف جهود إدارة التعليم بالمنطقة للاستعداد المبكر وتوفير التجهيزات المطلوبة التي يتطلبها التعليم “عن بُعد” للمدارس وأبنائه الطلبة وَفْق الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

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