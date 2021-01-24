في اليوم العالمي للتعليم.. آل شيخ: نحتفي بنجاحات المملكة غير المسبوقة

المناطق - الرياض

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ إن المملكة تحتفي في اليوم العالمي للتعليم بما تحقّقه بتوجيهات قيادتها، من نجاحات غير مسبوقة في التعامل مع جائحة كورونا.

وأشاد وزير التعليم بما يبذله الباحثون وأعضاء هيئة التدريس والمعلمون والمعلمات والمدربون والإداريون من جهود وطنية مخلصة، لاستمرار التعليم عن بُعد، وخدمة أبنائنا الطلبة.

وبث؛ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، فيديو عن اليوم الدولي للتعليم يؤكّد أن المملكة اهتمت بالتعليم منذ عام 1344هـ.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت إعلان يوم 24 يناير يوما دوليا للتعليم (link is external)، احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية.