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الهيئة العامة للأوقاف تطرح وظائف قيادية شاغرة

الهيئة العامة للأوقاف تطرح وظائف قيادية شاغرة
http://almnatiq.net/?p=943044
المناطق - الرياض

وفرت الهيئة العامة للأوقاف وظائف قيادية شاغرة، للعمل لدى شركة الأوقاف للاستثمار بمدينة الرياض (الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف)، بمسمى (مدير عام الموارد البشرية).

واشترطت الهيئة مايلي:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

• درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها

• خبرة مهنية لا تقل عن 15 سنة في مجال الموارد البشرية، منها خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المناصب الإدارية

• معرفة قوانين التعويضات والمزايا المحلية وقوانين العمل

• إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

ولفتت الهيئة العامة للأوقاف إلى أن التقديم مُتاح حتى الاكتفاء بالعدد، عبر هذا الرابط (هنا).

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