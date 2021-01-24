الخميس المقبل.. التعامد الأول للقمر على الكعبة المشرفة

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من المنتظر أن تشهد سماء مكة المكرمة يوم الخميس 15 جمادى الآخرة 1442 الموافق 28 يناير، تعامد القمر على الكعبة المشرفة بالتزامن مع وقوعه في طور البدر وهو التعامد الأول هذا العام 2021.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن: القمر سيُشرق مع غروب الشمس من الأفق الشمالي (الشمال الشرقي)، ويغرب في الأفق الشمالي (الشمال الغربي)؛ مما يعني أنه سيحاكي المسار العالي لشمس الصيف بعد ستة أشهر عبر سماء الليل، أما شمال الدائرة القطبية الشمالية، فيبقى القمر 24 ساعة فوق الأفق، مثل شمس منتصف الليل في الصيف.

وأضاف: “أما في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، فيتبع القمر البدر المسار المنخفض لشمس الشتاء؛ حيث يكون القمر منخفضًا في السماء، تمامًا مثل شمس الظهيرة الشتوية، أما جنوب الدائرة القطبية الجنوبية فيبقى القمر تحت الأفق لمدة 24 ساعة”.

وأردف: “سيصل القمر لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 10:16 مساءً بتوقيت السعودية (07:16 مساءً بتوقيت غرينتش)، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر”.

وأكمل: “يتبع ذلك وصول القمر لحظة التعامد عند الساعة 12:43:34 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية (09:43:34 مساء بتوقيت غرينتش)، وسيكون على ارتفاع (89.57.46 درجة) وقرصه مضاء بالكامل بنسبة (99.9%)، وعلى مسافة 381.125 كيلومترًا، وبعد التعامد سيظل القمر مشاهدًا في السماء لبقية الليل، إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة”.

وتابع: “ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء”.

واستطرد: إن القاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر فوق الأفق لحظة التعامد؛ فإن اتجاه القمر يشير إلى مكة بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية.

وذكر أنه: بشكل عام يعتبر منتصف الشهر القمري التوقيت المثالي لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير؛ خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويُعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين.

واختتم بأنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالى الساعة كل يوم، وخلال بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل.