إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد بعد الهجوم المزدوج

إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد بعد الهجوم المزدوج

أبرز المواد
حظر التجول.. هل يفيد حقا في كبح تفشي كورونا؟

حظر التجول.. هل يفيد حقا في كبح تفشي كورونا؟

أبرز المواد
البرازيل تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا

البرازيل تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا

أبرز المواد
وزيرا الدفاع الأمريكي والياباني يتفقان على تعزيز تحالفهما

وزيرا الدفاع الأمريكي والياباني يتفقان على تعزيز تحالفهما

أبرز المواد

إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد بعد الهجوم المزدوج

إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد بعد الهجوم المزدوج
http://almnatiq.net/?p=943068

فرضت قوات الأمن العراقية، الأحد، تدابير أمنية جديدة غير مسبوقة في العاصمة بغداد، بعد أيام من تفجير انتخاري مزدوج أودى بحياة 32 شخصا وأصاب أكثر من 100 آخرين.

ووفقا لـ “سكاي نيوز عربية”، إن “التدابير الجديدة شملت إغلاق غالبية الطرق القريبة من المنطقة الخضراء” شديدة التحصين وسط بغداد، حيث تقع السفارة الأميركية ومقر الحكومة.

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع” أكدت أن محافظة بغداد “لديها خطة لتوسعة نشر كاميرات المراقبة في عموم العاصمة”، مؤكدة أن هذا المشروع سيدار من جانب وزارة الداخلية.

وقال محافظ بغداد محمد العطا إن بغداد تحتاج إلى آلاف الكاميرات في شوارعها وأحيائها، سيتم تثبيتها في كل شارع وبعدد كاف أسوة بدول العالم، وستشمل الأبنية وحتى المصاعد.

وتأتي هذه التدابير الجديدة في سياق الخطوات التي أعلنت عنها حكومة مصطفى الكاظمي، في أعقاب الهجوم الانتحاري المزدوج قرب ساحة الطيران وسط بغداد، الخميس، الذي تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأعلن الكاظمي عن إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى على خلفية الهجوم.

وأعاد التفجيران إلى بغداد كوابيس الدماء والأشلاء التي تخلفها الهجمات الانتحارية، للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات.

روابط ذات صلة

حظر التجول.. هل يفيد حقا في كبح تفشي كورونا؟

حظر التجول.. هل يفيد حقا في كبح تفشي كورونا؟
البرازيل تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا

البرازيل تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكورونا
وزيرا الدفاع الأمريكي والياباني يتفقان على تعزيز تحالفهما

وزيرا الدفاع الأمريكي والياباني يتفقان على تعزيز تحالفهما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*