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“هدف” يُساهم بتحمل تكاليف تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل في المهن المحاسبية

“هدف” يُساهم بتحمل تكاليف تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل في المهن المحاسبية
http://almnatiq.net/?p=943076
المناطق - الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن مساهمته في تحمل تكاليف توظيف وتدريب الباحثين عن العمل في المهن المحاسبية، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ضمن مبادرة دعم التوظيف والتدريب المتخصص في المهن المحاسبية، بهدف زيادة معدلات التوطين وتلبية احتياجات سوق العمل، من الكوادر الوطنية المؤهلة.
واعتمد الصندوق، دعم تكاليف 5 آلاف فرصة تدريبية في عدد من التخصصات المهنية المحاسبية، كما يتحمل نسبة من الأجر الشهري للموظف أو الموظفة تتراوح بين 30% و50% لمدة سنتين، وفق آليات برنامج دعم التوظيف.
ودعا “هدف” منشآت القطاع الخاص وكذلك القطاع غير الربحي، إلى تسجيل الوظائف الشاغرة في المهن المحاسبية في حساب المنشأة بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات/ نشر إعلان وظيفي) على الرابط www.taqat.sa للاستفادة من مزايا المبادرة.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

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