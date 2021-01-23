أمير منطقة القصيم يستقبل مدير عام المجاهدين بوزارة الداخلية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بوزارة الداخلية اللواء منصور بن عبدالله الشدّي، يرافقه مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالقصيم العميد عبدالرحمن الصالح العايد, والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.



وتم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والمهام ذات العلاقة بعمل المجاهدين بمنطقة القصيم , واستعراض إنجازات وأداء الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة كذلك الخدمات التي تقدمها بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة.



وأكد سموه أهمية عمل الإدارة العامة للمجاهدين ، مبدياً حرصه ودعمه للإدارة والقائمين عليها لخدمة المنطقة , منوهاً بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لكل أعمال الإدارة العامة للمجاهدين.

فيما قدّم اللواء الشدّي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته الدائمة لأعمال المجاهدين بالمنطقة, سائلاً الله تعالى العون والسداد للجميع.

عقب ذلك تسلم سمو أمير منطقة القصيم من مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بوزارة الداخلية اللواء منصور بن عبدالله الشدّي ، هدية تذكارية بهذه المناسبة.