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“مسام” ينتزع 1.446 لغما في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير

“مسام” ينتزع 1.446 لغما في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير
http://almnatiq.net/?p=943105
المناطق - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام” خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2021م من انتزاع 1.446 لغما، منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و177 لغما مضادة للدبابات، و 1.258 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين، وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 213.018 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.
وجرى هذ الأسبوع نزع 90 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، ونزع 11 لغما مضادا للدبابات و85 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة بمدينة الخوخة في محافظة الحديدة، ونزع 104 ذخائر غير متفجرة في محافظة مأرب.
كما تم نزع 20 ذخيرة غير متفجرة في مدينة عين بمحافظة شبوة، ونزع 142 ذخيرة غير متفجرة و 4 ألغام مضادة للدبابات و لغم مضاد للأفراد في مدينة عتق بشبوة، ونزع 7 ذخائر غير متفجرة و3 ألغام مضادة للأفراد في مدينة الوازعية بمحافظة تعز، ونزع ذخيرتين غير متفجرتين و 15 لغما مضادة للدبابات في مدينة المخا بتعز، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد ولغمين مضادين للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة في مدينة موزع بمحافظة تعز، ونزع لغم مضاد للأفراد و68 لغما مضادا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مدينة ذباب بتعز، فيما قام فريق المهام الخاصة بنزع 74 لغماً مضاداً للدبابات و793 ذخيرة غير متفجرة، لتبلغ المساحة المطهرة خلال هذا الأسبوع 344.255 مترا مربعا.
يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية.

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