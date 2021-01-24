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أمير القصيم يكرم عدد من المشاركين في برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة

أمير القصيم يكرم عدد من المشاركين في برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=943108
المناطق - بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري في مكتبه بالإمارة اليوم ، عدد من المشاركين في برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة منطقة القصيم , بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومدير عام تعليم المنطقة محمد الفريح ، ومحافظ الرس حسين العساف.


ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما شاهده واطلع عليه من جهود بذلت في  برنامج تعزيز الأمن الفكري ليصبح مفهوم واسع لصلاح وإصلاح المجتمع , مشيراً إلى أهمية الحذر مما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل يستخدمها دعاة التخريب ، مبدياً اعتزازه على كل ما قدمته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في تعزيز مثل هذه البرامج , مثمناً الجهود التي قدمت بالشراكة مع القطاعات كافة.


وقال سموه: “أقدر وأثمن الجهود التي يقوم بها وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني وجميع القطاعات المشاركة, مفتخراً بما قدم من مشاركات مثرية انعكست من خلال البرنامج لخدمة وتعزيز الأمن الفكري.  

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