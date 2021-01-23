أمير تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة خلال الفترة الماضية

تبوك - فايز السميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري الذي قدم لسمو أمير المنطقة تقريراً عن إنجازات وأعمال الفرع للعام 2020م , مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها. كما استمع سموه لشرح مفصل من مدير فرع التجارة عن ما قدمه الفرع لخدمة قطاع الأعمال وما تم إنجازه من أعمال خلال فترة الجائحة والتأكد من مدى التزام المنشئات التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفايروس كورونا ” كوفيد 19″, مثمنا سموه جهود منسوبي فرع وزارة التجارة بالمنطقة خلال فترة جائحة فيروس كورونا . وبارك سمو امير منطقة تبوك حصول وزارة التجارة على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية منوها سموه بجهود معالي وزير التجارة الدكتور ماحد بن عبدالله القصبي وأكد سموه على الدور الهام والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال للمزيد من الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، منوهاً سموه بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش الكريم ورفاهيته. من جهته أعرب المهندس الوباري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع, مؤكداً حرصه وكافة زملائه منسوبي الفرع على بذل المزيد من الجهد خدمة المنطقة والأهالي والمقيمين بها وفق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر أيدهم الله .