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“البيئة” تدعو مالكي مناهل المياه إلى تصحيح أوضاعها

“البيئة” تدعو مالكي مناهل المياه إلى تصحيح أوضاعها
http://almnatiq.net/?p=943121
المناطق - واس

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مالكي محطات تعبئة المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب -المعروفة بمسمى المناهل أو الأشياب- إلى تصحيح أوضاع المناهل القائمة طبقاً لضوابط وشروط مقدمي الخدمة، وبما يتوافق مع اللوائح التنظيمية المتعلقة بذلك.
وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تأتي عقب صدور نظام المياه، ونظراً لما تقوم به الوزارة من حوكمة وتنظيم لتلك المناهل، ومع قرب صدور تحديث اللائحة التنظيمية الخاصة بها.
وبيّنت أن هذه الإجراءات تستهدف حماية مصادر المياه وضمان استمرار الخدمة وعدم التأثير على توفر المياه لجميع الأغراض البلدية والتنموية في مناطق المملكة كافة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة من تلك المناهل.

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