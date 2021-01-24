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مجلس الوزراء في الإمارات يصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب

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مجلس الوزراء في الإمارات يصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب

مجلس الوزراء في الإمارات يصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب
http://almnatiq.net/?p=943124

قالت الحكومة الإماراتية عبر حسابها على تويتر إن مجلس الوزراء صادق اليوم الأحد على إنشاء سفارة للبلاد في تل أبيب بإسرائيل.

واتفقت الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس آب. واحتضن وكان البيت الأبيض، ن في 15 سبتمبر مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

بموجب الاتفاق تقيم الإمارات علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل التي لم تخض حربا ضدها من قبل.

وبعد زيارة الوفد الإماراتي إلى تل أبيب وتوقيع اتفاقيات قيل اشهر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده تبادلت مع دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم طلب فتح سفارتين في أبوظبي وتل أبيب، مؤكدا أن السلام يتقدم بين البلدين بوتيرة عالية في شتى المجالات.

وقبل أسبوعبن، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الإمارات العربية المتحدة علقت اتفاقا لتدشين السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين حتى الأول من يوليو، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة يوم الاثنين، إنه حتى ذلك الحين، سيحتاج المواطنون الإسرائيليون الذين يسعون إلى السفر إلى الإمارات للحصول على تأشيرة، وكذلك مواطنو الإمارات الذين يسعون للسفر إلى إسرائيل.

وصادقت الإمارات على اتفاقية السفر بدون تأشيرة مع إسرائيل، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من ذلك الحين.

ويأتي الاتفاق بعد اتفاق تطبيع بين البلدين تم توقيعه في سبتمبر.

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