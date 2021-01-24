المعهد التقني يعلن عن فتح باب التسجيل والقبول للتدريب المبتدئ بالتوظيف

المناطق - الخرج

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمحافظة الخرج عن فتح باب التقديم والتسجيل لبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف والتي تؤهل شباب الوطن للعمل بشركة المراعي في تخصصات مهنية مختلفة.

وأكد المعهد أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على كامل مزايا الموظف سواء بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، أو الطبية.

وبين المعهد المميزات :

– شهادات دبلوم في تقنيات الألبان والأغذية

– راتب شهري بعد التخرج من 5300 – 7300 ﷼

– مكافأة شهرية 3000 ﷼ أثناء التدريب

– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية

– التأمين الطبي الشامل

– توفير سكن و مواصلات للمتدربين

وأوضح المعهد الشروط :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– شهادة الثانوية العامة ( المسار العلمي ) أو ما يعادلها

– ان لا يكون قد مضى على تخرجه من المرحلة الثانوية 5 سنوات

– لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية

– إجتياز المقابلة الشخصية و اختبار القبول

– حاصل على درجة اختبار القدرات العامة ( قياس ) بنسبة 65% فأعلى

-أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن التسجيل من خلال من خلال الرابط التالي:

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https://a.dfp.edu.sa