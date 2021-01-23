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أمير الشرقية يدشن أول موسوعة عالمية لعمارة المساجد (موسكبيديبا)

أمير الشرقية يدشن أول موسوعة عالمية لعمارة المساجد (موسكبيديبا)

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أمير الشرقية يدشن أول موسوعة عالمية لعمارة المساجد (موسكبيديبا)

أمير الشرقية يدشن أول موسوعة عالمية لعمارة المساجد (موسكبيديبا)
http://almnatiq.net/?p=943130

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) أول موسوعة عالمية لعمارة المساجد بحضور كل من  الشيخ عبداللطيف الفوزان مؤسس الجائزة والأستاذ عبدالله الفوزان رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد والدكتور مشاري النعيم الأمين العام لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد والمهندس هشام الشعوان مدير شركة نساج .

وتتكون الموسوعة من ثلاثة أقسام رئيسية (موسكبيديا) و هي موسوعة البيانات المعمارية في كافة أنحاء العالم وتحتوي على كافة المعلومات المخططات المعمارية والصور والأشكال للمساجد، (أسفار) والتي تعتبر قاعدة البيانات للكتب والمراجع والأبحاث والمواد المرئية والمسموعة الخاصة بعمارة المساجد، (منابر) وهي قاعدة البيانات الخاصة بكافة المعمارين والباحثين وأرباب المهن العاملين في عمارة المساجد المعمارية .

وأعرب أمير المنطقة الشرقية عن شكره وتقديره لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد على المساهمات في رفعة بيوت الله. مبينا أن هذه المبادرة سوف تساهم في بناء صورة ذهنية إيجابية عن المسجد مشيدا بالموسوعة كونها ستكون مرجعا مهما لكل المهتمين بتصاميم وعمارة المساجد على مستوى العالم.

يذكر أن جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد انطلقت في عام 2011 وهي إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع وهي جائزة تعنى بعمارة المساجد في أنحاء العالم.

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