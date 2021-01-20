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أمير الحدود الشمالية يتفقد مركز طلعة التمياط

أمير الحدود الشمالية يتفقد مركز طلعة التمياط

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أمير الحدود الشمالية يتفقد مركز طلعة التمياط

أمير الحدود الشمالية يتفقد مركز طلعة التمياط
http://almnatiq.net/?p=943133

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مركز طلعة التمياط ضمن زياراته التفقدية لمدن ومراكز وقرى محافظة رفحاء .
واستهل سموه جولته بالوقوف على مشروع مركز احتفالات الأهالي المتأخر تنفيذه، مستمعاً لشرح من أمين المنطقة المهندس شمام الشمري عن أسباب تأخر تنفيذ المشروع، وأبرز العوائق التي واجهت سير عمل المقاول، والحلول التي اتخذت لاستكمال العمل وتنفيذه، واقتراح الحلول المناسبة ووضع برنامج زمني لتنفيذه .
بعد ذلك تفقد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الخدمات الصحية المقدمة في مركز صحي طلعة التمياط، والتقى بالمراجعين والمرضى, مستمعاً إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم ،فيما التقى بالكادر الطبي والإداري، موجهاً أياهم بالاهتمام بنوعية وجودة الخدمة المقدمة للمريض، والعمل على توفير الرعاية الصحية الأولية للمواطنين .
وتجول سمو أمير منطقة الحدود الشمالية داخل الأحياء والمتنزة العام ووقف على بعض المشروعات الجاري تنفيذها، موجهاً رئيس البلدية بمرعاة تكامل الخدمات وتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية ، وتهيئة المتنزهات ومرافقها ومحتوياتها والعمل على الصيانة الدورية لها ، فضلاً عن توفير وسائل السلامة , والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي .
وأكد سموه أهمية الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة تنفيذ المشروعات التنموية بما يحقق الصالح العام، في ظل الدعم الذي تلقاه المنطقة من القيادة الحكيمة – حفظهما الله – لكل ما فيه راحة ورفاهية المواطن.

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