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بحضور وكيل الوزارة الماجد وجمعية “تنامي” .. معالي نائب الوزير للتنمية الاجتماعية يدشن “سراج”

بحضور وكيل الوزارة الماجد وجمعية “تنامي” .. معالي نائب الوزير للتنمية الاجتماعية يدشن “سراج”
http://almnatiq.net/?p=943143
المناطق - الرياض

دشن معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي في مكتبه اليوم مُسرّعة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج”، التابعة للجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي في المملكة “تنامي” التي استطاعت تمكين وتأهيل وتطوير 40 جمعية أهلية ناشئة، بحضور وكيل الوزارة للتنمية أحمد بن صالح بن ماجد.
واستقبل معاليه في مكتب أعضاء وفد جمعية “تنامي” الذي ضم الدكتور فؤاد العبدالكريم رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد العواد الأمين العام، عمر الحماد مدير مكتب المشاريع PMO.
واطلع معاليه على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها جمعية “تنامي” الهادفة إلى تطوير وتمكين القطاع غير الربحي وتسريع وتيرة أعماله وتأهيل قياداته العليا، وسط بيئات مهنية ومنتجة، إلى جانب استعراض الخدمات التي تقدمها الجمعية لخدمة القطاع غير الربحي، وتوفير كل ما يسهم في تطوير مسيرة قطاع التنمية الاجتماعية.
واحتضنت مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج” خلال 12 شهرا متواصلا، 30 جمعية ناشئة “احتضان كامل”، و10 جمعيات احتضانا جزئيا، وقامت “تنامي” بتقديم دورات متواصلة لقياداتها بهدف تمكينهم عبر تأهيل عدد من المديرين التنفيذيين في هذه الجمعيات؛ وبرنامج تأسيس الجمعيات التعاونية.
ولم يتوقف العمل في “سراج” خلال جائحة كورونا بل ظل عن بعد عبر النظام التقني المتطور الذي أسسته “تنامي” لجميع الجمعيات الناشئة والمستفيدين من متابعة أعمالهم، والذي أتاح للموظفين أيضا إنجاز مهامهم في يسر وسهولة عن بعد، ويأتي ما أنجزته مُسرّعة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج”، تماشيا مع رؤية 2030 الطموحة.
وتحمل قائمة “تنامي” عددا من المشاريع المستقبلية منصات “تنامي تك” تحتوي على عدد من المنصات من أهمها منصة “جدير” المعنية بتطوع الخبراء، ومنصة 100 يوم للجمعيات الناشئة، ومنصة “حوكمني”، ومنصة “معين”، ومنصة “روزنامة النخبة”.
يذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي” هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في مجال تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، وتأصلت جذورها في القطاع الثالث وأثبتت حضورها في تطوير العمل التنموي خلال فترة زمنية وجيزة مستندة على مخزون خبرات وتجارب سنوات طويلة اكتسبها فريق عمل “تنامي”.

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