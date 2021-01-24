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القادسية يجبر أبها على التعادل في مواجهة مثيرة

القادسية يجبر أبها على التعادل في مواجهة مثيرة
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حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء فريقي أبها والقادسية الذي أقيم اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في إطار الجولة الجولة الـ 15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل أبها الهدف الأول عند الدقيقة 20 عن طريق اللاعب “صالح العمري” وفي الدقيقة 41 أضاف اللاعب “سعد بقير” الهدف الثاني لأبها، فيما سجل القادسية الهدف الأول عند الدقيقة 50 عن طريق اللاعب “حسن العمري”، ليضيف زميله “كارلوس أندريا” الهدف الثاني عند الدقيقة 59.

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