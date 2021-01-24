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محافظ حفر الباطن يستقبل مدير التعليم

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محافظ حفر الباطن يستقبل مدير التعليم

محافظ حفر الباطن يستقبل مدير التعليم
http://almnatiq.net/?p=943149
المناطق - حفرالباطن

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن في ديوان الضيافة  بالمحافظة،  محمد علي القحطاني مدير التعليم بحفرالباطن الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعينه مديراً لإدارة التعليم بالمحافظة . ورحب سموه في بداية اللقاء بالقحطاني , متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، كما نوه سموه على ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات.

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