أمير الجوف يستقبل مدير التعليم ويَطلع على الخطة التنفيذية لبداية الفصل الدراسي الثاني

المناطق - الجوف

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، الخطة التنفيذية للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لبداية الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات التعليم العام ، ومدى انتظام الطلاب والطالبات للدراسة عن بُعد.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم ، المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.

وأوضح الدكتور الغامدي اكتمال تسليم الكتب للطلاب والطالبات ، وانتظام الدراسة من خلال منصة مدرستي، كما تم عرض النتائج المتقدمة التي حققها طلاب منطقة الجوف في اختبار القدرات .

وثمن سمو أمير منطقة الجوف جهود إدارة التعليم بالمنطقة بالاستعداد المبكر وتوفير التجهيزات المطلوبة التي تتطلب الدراسة عن بُعد للمدارس وأبنائه الطلبة وَفْق الدعم اللا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بما يدعم العملية التعليمية وَفْق رؤية المملكة 2030، متمنيًا للجميع التوفيق.

من جانبه أعرب مدير عام تعليم الجوف عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية ودعمه لإدارة التعليم بما يخدم سير العمل فيها.