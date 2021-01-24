احدث الأخبار

فاجعة رياضية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد لكرة القدم إثر تحطم طائرة
أبرز المواد
 مشروع “مسام” ينتزع 1.446 لغما في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير
أبرز المواد
 تدخل جراحي ينقذ مريض في العقد السابع من نزيف داخل الرأس بمستشفى محايل
منطقة عسير
 شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص ابتز فتاة وإحالته للنيابة العامة
منطقة الرياض
 أمير الجوف يستقبل مدير التعليم ويَطلع على الخطة التنفيذية لبداية الفصل الدراسي الثاني
منطقة الجوف
 “شتاء السعودية” يصنع ذكريات المرح مع سياحة “الزهور والحدائق” في ينبع
محليات
 محافظ حفر الباطن يستقبل مدير التعليم
المنطقة الشرقية
 القادسية يجبر أبها على التعادل في مواجهة مثيرة
أبرز المواد
 بحضور وكيل الوزارة الماجد وجمعية “تنامي” .. معالي نائب الوزير للتنمية الاجتماعية يدشن “سراج”
منطقة الرياض
 متحدث الصحة: نرصد تزايداً في تسجيل الحالات وندعو الجميع إلى رفع اليقظة والتقيد بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يتفقد مركز طلعة التمياط
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الشرقية يدشن أول موسوعة عالمية لعمارة المساجد (موسكبيديبا)
المنطقة الشرقية
فاجعة رياضية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد لكرة القدم إثر تحطم طائرة

فاجعة رياضية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد لكرة القدم إثر تحطم طائرة

أبرز المواد
مشروع “مسام” ينتزع 1.446 لغما في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير

مشروع “مسام” ينتزع 1.446 لغما في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير

أبرز المواد
تدخل جراحي ينقذ مريض في العقد السابع من نزيف داخل الرأس بمستشفى محايل

تدخل جراحي ينقذ مريض في العقد السابع من نزيف داخل الرأس بمستشفى محايل

منطقة عسير
شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص ابتز فتاة وإحالته للنيابة العامة

شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص ابتز فتاة وإحالته للنيابة العامة

منطقة الرياض

فاجعة رياضية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد لكرة القدم إثر تحطم طائرة

فاجعة رياضية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد لكرة القدم إثر تحطم طائرة
http://almnatiq.net/?p=943167
المناطق - وكالات

لقي رئيس نادي بالماس ريجاتاس البرازيلي لكرة القدم، و4 من لاعبي الفريق مصرعهم، صباح اليوم الأحد، إثر سقوط طائرتهم.

ووقع الحادث عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار “بورتو ناسيونال”.

وقال نادي بالماس فريق الدرجة الرابعة البرازيلي، عبر حسابه على موقعه “إنستغرام”، إن الطائرة الصغيرة كان على متنها كل من، لوكاس مييرا رئيس النادي، والرباعي: لوكاس براكسيديس، غيليرمي نوي، رانولي، وماركوس موليناري، إضافة إلى الطيار المعروف باسم “القائد فاغنر”.

وكانت الطائرة في طريقها إلى مدينة غويانيا عاصمة ولاية غوياس التي كان من المقرر أن تستضيف مباراة فريق “بالماس ريجاتاس” ومضيفه “فيلا نوفا”، غدا الاثنين.

وأعاد هذا الحادث إلى الذاكرة فاجعة تحطم طائرة نادي تشابيكوينسي البرازيلي في عام 2016، والتي أدت إلى مصرع الغالبية العظمى من لاعبي الفريق وطاقمه الفني والإداري.

روابط ذات صلة

مشروع “مسام” ينتزع 1.446 لغما في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير

مشروع “مسام” ينتزع 1.446 لغما في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير
القادسية يجبر أبها على التعادل في مواجهة مثيرة

القادسية يجبر أبها على التعادل في مواجهة مثيرة
متحدث الصحة: نرصد تزايداً في تسجيل الحالات وندعو الجميع إلى رفع اليقظة والتقيد بالإجراءات الاحترازية

متحدث الصحة: نرصد تزايداً في تسجيل الحالات وندعو الجميع إلى رفع اليقظة والتقيد بالإجراءات الاحترازية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*