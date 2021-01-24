حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 25 مليون حالة

المناطق - وكالات

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، عتبة 25 مليون حالة، وسط توقعات لاستمرار تدهور الأوضاع الوبائية.

وأفادت بيانات جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية المعنية بمتابعة سير الجائحة في البلاد والعالم بأن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت حتى الآن 25003695 حالة.

وتتصدر كاليفورنيا قائمة الولايات الأمريكية الأكثر إصابة، حيث سجلت فيها 3147735 حالة، لتأتي بعدها تكساس بـ2243009 حالات، ومن ثم فلوريدا بـ1639914 إصابة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض في البلاد 417538 حالة، بينها 42134 في ولاية نيويورك، و36861 في كاليفورنيا، و34725 في تكساس.

وذكرت الجامعة في إحصائيتها اليومية الأخيرة أن عدد الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 169935 حالة، بينما تم رصد 3292 وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مع فارق كبير مع باقي الدول في كلا المؤشرين.

وسبق أن توقع كل من رئيس البلاد الجديد، جو بايدن، ومدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبيرت ريدفيلد، أن تستمر الأوضاع الوبائية بالتدهور في فبراير المقبل.