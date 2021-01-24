“ملتقى إثراء السنوي” يُطلق برامجه للعام الجاري 2021م

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أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، اليوم، خلال “ملتقى إثراء السنوي” بنسخته الثانية، أبرز البرامج والفعاليات المقرر تنظيمها خلال العام الجاري 2021م، ضمن روزنامة مليئة بالأنشطة الثقافية المتنوعة تناسب جميع الفئات العمرية في مجالات الفن، الإبداع، الثقافة، المعرفة, المجتمع.

وأشار مدير المركز حسين حنبظاظة، إلى أن المركز يهدف إلى توفير بيئة محفّزة على إنتاج وتبادل المعرفة، وتطوير المواهب وتوفير تجارب واسعة للزّائر من خلال العروض المحلية والعالمية، وإبراز دور المركز كوجهة ثقافية وإبداعية رائدة في المملكة، مؤكداً التزام “إثراء” بتقديم برامج متنوعة ومحتوى ثري يعزّز وتيرة النمو المتسارع، والتحولات الضخمة التي يعيشها المشهد الثقافي والفني في المملكة.

من جانبه أوضح مدير قسم البرامج في “إثراء” عبدالله الراشد، أن المركز ركز خلال برامجه وأنشطته وفعالياته لعام 2021م على استخدام التقنيات الحديثة، وتوظيفها ضمن أساليب جديدة وإبداعية، من أبرزها برنامج المسرح المدرسي، الذي يدعم تطوير قطاع المسرح والفنون، وإطلاق أكاديمية إثراء بالتعاون مع هيئات عالمية؛ لتقديم برامج تدريبية مدرسية تعزّز دور الصناعات الإبداعية والثقافية، فيما يستعد متحف إثراء لاستضافة معرض “شطر المسجد”، الذي يركّز على المعنى التاريخي للمساجد وثقافتها وتطورها ووظائفها، ومعرض “بصر وبصيرة” الذي يحتفي بالحيل البصرية من خلال مجموعة ملونة من أعمال الخداع البصري، إضافةً إلى موسم الإبداع “تنوين” واحتفالات العيد واليوم الوطني السعودي.

من جهة أخرى، كشف تقرير إثراء السنوي، مشاركة أكثر من 19 ألف مشارك في مبادرة “إثراء التواصل”، وحضر برنامج الأيام الثقافية أكثر من 45 ألف زائر، وحاز فيديو إثراء المباشر مع نيل ديغراس تايسون على 17 ألف مشاهدة على اليوتيوب، وقدّم المركز في عام 2020م، برامج تدريبية لأكثر من 20 ألف متدرب، في حين تجاوزت الطلبات المقدّمة لبرنامج القراءة الوطني “إقرأ” أكثر من 50 ألف مشارك، إضافةً إلى برامج تدربيية ضمّت 1500 متطوع ومتطوعة قدّموا أكثر من 50 ألف ساعة تطوعية.