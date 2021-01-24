احدث الأخبار

الإمارات تسجل أكبر معدل يومي لإصابات كورونا
أبرز المواد
 الحقيل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ”الشؤون البلدية والقروية والإسكان”
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة في محافظة الخرج
منطقة الرياض
 7380 مستفيداً من خدمات عيادات برنامج مكافحة التدخين بصحة عرعر
منطقة الحدود الشمالية
 “ملتقى إثراء السنوي” يُطلق برامجه للعام الجاري 2021م
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تعلن فتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض في المنطقة المركزية
منطقة المدينة المنورة
 حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 25 مليون حالة
أبرز المواد
 مونديال اليد.. مصر تتعادل مع سلوفينيا وتعبر لربع النهائي
أبرز المواد
 صدور عدد من الأوامر الملكية الجديدة.. إعفاء مسؤولين وضم الإسكان إلى “الشؤون البلدية”
أبرز المواد
 آن للدمج أن يحدث وللمالك أن يستريح
يكتبون
 ولي العهد يعتمد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حتى 2025
أبرز المواد
 فاجعة رياضية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد لكرة القدم إثر تحطم طائرة
أبرز المواد
الإمارات تسجل أكبر معدل يومي لإصابات كورونا

الإمارات تسجل أكبر معدل يومي لإصابات كورونا

أبرز المواد
الحقيل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ”الشؤون البلدية والقروية والإسكان”

الحقيل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ”الشؤون البلدية والقروية والإسكان”

أبرز المواد
شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة في محافظة الخرج

شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة في محافظة الخرج

منطقة الرياض
7380 مستفيداً من خدمات عيادات برنامج مكافحة التدخين بصحة عرعر

7380 مستفيداً من خدمات عيادات برنامج مكافحة التدخين بصحة عرعر

منطقة الحدود الشمالية

“ملتقى إثراء السنوي” يُطلق برامجه للعام الجاري 2021م

“ملتقى إثراء السنوي” يُطلق برامجه للعام الجاري 2021م
http://almnatiq.net/?p=943193
المناطق - واس

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، اليوم، خلال “ملتقى إثراء السنوي” بنسخته الثانية، أبرز البرامج والفعاليات المقرر تنظيمها خلال العام الجاري 2021م، ضمن روزنامة مليئة بالأنشطة الثقافية المتنوعة تناسب جميع الفئات العمرية في مجالات الفن، الإبداع، الثقافة، المعرفة, المجتمع.
وأشار مدير المركز حسين حنبظاظة، إلى أن المركز يهدف إلى توفير بيئة محفّزة على إنتاج وتبادل المعرفة، وتطوير المواهب وتوفير تجارب واسعة للزّائر من خلال العروض المحلية والعالمية، وإبراز دور المركز كوجهة ثقافية وإبداعية رائدة في المملكة، مؤكداً التزام “إثراء” بتقديم برامج متنوعة ومحتوى ثري يعزّز وتيرة النمو المتسارع، والتحولات الضخمة التي يعيشها المشهد الثقافي والفني في المملكة.
من جانبه أوضح مدير قسم البرامج في “إثراء” عبدالله الراشد، أن المركز ركز خلال برامجه وأنشطته وفعالياته لعام 2021م على استخدام التقنيات الحديثة، وتوظيفها ضمن أساليب جديدة وإبداعية، من أبرزها برنامج المسرح المدرسي، الذي يدعم تطوير قطاع المسرح والفنون، وإطلاق أكاديمية إثراء بالتعاون مع هيئات عالمية؛ لتقديم برامج تدريبية مدرسية تعزّز دور الصناعات الإبداعية والثقافية، فيما يستعد متحف إثراء لاستضافة معرض “شطر المسجد”، الذي يركّز على المعنى التاريخي للمساجد وثقافتها وتطورها ووظائفها، ومعرض “بصر وبصيرة” الذي يحتفي بالحيل البصرية من خلال مجموعة ملونة من أعمال الخداع البصري، إضافةً إلى موسم الإبداع “تنوين” واحتفالات العيد واليوم الوطني السعودي.
من جهة أخرى، كشف تقرير إثراء السنوي، مشاركة أكثر من 19 ألف مشارك في مبادرة “إثراء التواصل”، وحضر برنامج الأيام الثقافية أكثر من 45 ألف زائر، وحاز فيديو إثراء المباشر مع نيل ديغراس تايسون على 17 ألف مشاهدة على اليوتيوب، وقدّم المركز في عام 2020م، برامج تدريبية لأكثر من 20 ألف متدرب، في حين تجاوزت الطلبات المقدّمة لبرنامج القراءة الوطني “إقرأ” أكثر من 50 ألف مشارك، إضافةً إلى برامج تدربيية ضمّت 1500 متطوع ومتطوعة قدّموا أكثر من 50 ألف ساعة تطوعية.

روابط ذات صلة

الإمارات تسجل أكبر معدل يومي لإصابات كورونا

الإمارات تسجل أكبر معدل يومي لإصابات كورونا
الحقيل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ”الشؤون البلدية والقروية والإسكان”

الحقيل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ”الشؤون البلدية والقروية والإسكان”
حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 25 مليون حالة

حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 25 مليون حالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*