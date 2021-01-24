قدم برنامج مكافحة التدخين بمدينة عرعر التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية , العلاج لنحو 7380 شخصاً .
وبيّن المركز أنه تم فتح 2112 ملفا جديدا, فيما استفاد من الخدمات التوعوية 134104 مستفيدين, و12000 مستفيد من الخدمات في قناة اليوتيوب, و54000 مستفيد من خدمات الواتساب.
7380 مستفيداً من خدمات عيادات برنامج مكافحة التدخين بصحة عرعر
قدم برنامج مكافحة التدخين بمدينة عرعر التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية , العلاج لنحو 7380 شخصاً .
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