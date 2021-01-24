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7380 مستفيداً من خدمات عيادات برنامج مكافحة التدخين بصحة عرعر

7380 مستفيداً من خدمات عيادات برنامج مكافحة التدخين بصحة عرعر

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7380 مستفيداً من خدمات عيادات برنامج مكافحة التدخين بصحة عرعر

7380 مستفيداً من خدمات عيادات برنامج مكافحة التدخين بصحة عرعر
http://almnatiq.net/?p=943196
المناطق - عرعر

قدم برنامج مكافحة التدخين بمدينة عرعر التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية , العلاج لنحو 7380 شخصاً .
وبيّن المركز أنه تم فتح 2112 ملفا جديدا, فيما استفاد من الخدمات التوعوية 134104 مستفيدين, و12000 مستفيد من الخدمات في قناة اليوتيوب, و54000 مستفيد من خدمات الواتساب.

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