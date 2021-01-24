احدث الأخبار

الحقيل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ”الشؤون البلدية والقروية والإسكان”
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة في محافظة الخرج
منطقة الرياض
 7380 مستفيداً من خدمات عيادات برنامج مكافحة التدخين بصحة عرعر
منطقة الحدود الشمالية
 “ملتقى إثراء السنوي” يُطلق برامجه للعام الجاري 2021م
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تعلن فتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض في المنطقة المركزية
منطقة المدينة المنورة
 حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 25 مليون حالة
أبرز المواد
 مونديال اليد.. مصر تتعادل مع سلوفينيا وتعبر لربع النهائي
أبرز المواد
 صدور عدد من الأوامر الملكية الجديدة.. إعفاء مسؤولين وضم الإسكان إلى “الشؤون البلدية”
أبرز المواد
 آن للدمج أن يحدث وللمالك أن يستريح
يكتبون
 ولي العهد يعتمد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حتى 2025
أبرز المواد
 فاجعة رياضية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد لكرة القدم إثر تحطم طائرة
أبرز المواد
 مشروع “مسام” ينتزع 1.446 لغما في اليمن خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير
أبرز المواد
الحقيل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ”الشؤون البلدية والقروية والإسكان”

الحقيل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ”الشؤون البلدية والقروية والإسكان”

أبرز المواد
شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة في محافظة الخرج

شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة في محافظة الخرج

منطقة الرياض
7380 مستفيداً من خدمات عيادات برنامج مكافحة التدخين بصحة عرعر

7380 مستفيداً من خدمات عيادات برنامج مكافحة التدخين بصحة عرعر

منطقة الحدود الشمالية
“ملتقى إثراء السنوي” يُطلق برامجه للعام الجاري 2021م

“ملتقى إثراء السنوي” يُطلق برامجه للعام الجاري 2021م

أبرز المواد

الحقيل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ”الشؤون البلدية والقروية والإسكان”

الحقيل يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً لـ”الشؤون البلدية والقروية والإسكان”
http://almnatiq.net/?p=943201
المناطق - الرياض

رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خالص شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – على صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد ضم وزارتي “البلدية والقروية” و”الإسكان”.
وقال معاليه: “أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله –على الثقة الغالية، راجيًا من الله أن يوفقني وزملائي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنفيذ أوامر وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة وفق رؤية 2030”.
وأوضح معاليه أن قطاعي الإسكان والبلديات من القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وأولت رؤية المملكة 2030 اهتماماً كبيراً بهما ضمن برامجها، لتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين في هذا الوطن المعطاء، مشدداً على مواصلة الجهد والعمل خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.
يُذكر أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، تولى حقيبة الإسكان بأمر ملكي كريم في شهر يوليو من العام 2015، ثم تم تعيينه وزيراً مكلفاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية “سابقاً” في 25 فبراير من العام الماضي 2020، وقد حصل على شهادة الزمالة المحاسبية الأمريكية في نيو مكسيكو عام 1999 وماجستير إدارة أعمال MBA من جامعة الينوي اربانا عام 1998 – 1999، وبرنامج تطوير التنفيذيين PED من المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD – لوزان – سويسرا عام 2007، كما حصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود.
ويحمل معاليه خبرة عملية مقترنة بإنجازات متميزة بداية من إدارتي الاستثمار والتطوير البنكي بمؤسسة النقد العربي السعودي – سابقاً – من 1990 إلى 1998، كما عمل في عدد من شركات القطاع الخاص في مجالات التطوير العقاري والقطاع البنكي والاستثماري والتأمين والطيران، وله عضويات في مجالس الإدارة لعدد من الشركات المساهمة العامة والمساهمة المغلقة وكذلك في عدد من المنظمات والجهات غير الربحية، بالإضافة إلى عضوية عدد من الصناديق الاستثمارية ومجالس المراجعة الداخلية.

روابط ذات صلة

“ملتقى إثراء السنوي” يُطلق برامجه للعام الجاري 2021م

“ملتقى إثراء السنوي” يُطلق برامجه للعام الجاري 2021م
حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 25 مليون حالة

حصيلة إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 25 مليون حالة
مونديال اليد.. مصر تتعادل مع سلوفينيا وتعبر لربع النهائي

مونديال اليد.. مصر تتعادل مع سلوفينيا وتعبر لربع النهائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*