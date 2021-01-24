الإمارات تسجل أكبر معدل يومي لإصابات كورونا

المناطق - وكالات

سجلت الإمارات 3579 إصابة بفيروس كورونا كأعلى معدل يومي للإصابات بالفيروس، ليناهز إجمالي المصابين في البلاد 278 ألفا، توفي من بينهم 792 شخصا.

وذكرت الحكومة الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الأحد، أنه “تم إجراء 179117 فحصا ضمن خطط توسيع نطاق الفحوص في الدولة، وجرى الكشف عن 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4166 حالة شفاء، ورصد 9 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية”.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد 277955 شخصا، توفي منهم أكثر من 790.

وأعلنت السلطات الإماراتية يوم الخميس الماضي السماح باستخدام اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك V”، وذلك للاستخدام الطارئ في البلاد للمواطنين والمقيمين.

وسجلت الإمارات لقاح شركة “سينوفارم” الصينية رسميا، الشهر الماضي، بعد مشاركتها في التجارب السريرية عليه.

وأطلقت وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي لقاح مضاد لكورونا، حيث تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، لضمان تسهيل الإجراءات.