منتخب النرويج يفوز على نظيره الايسلندي في كأس العالم لكرة اليد

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فاز المنتخب النرويجي لكرة اليد على نظيره الايسلندي بنتيجة 35 – 33، في المباراة التي جمعتهما اليوم ،ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً.

وبهذا الفوز، رفع منتخب النرويج رصيده إلى 8 نقاط ليصبح في صدارة المجموعة بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة فرنسا والبرتغال، فيما جاء المنتخب الايسلندي في المركز الخامس برصيد نقطتين.