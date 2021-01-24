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منتخب النرويج يفوز على نظيره الايسلندي في كأس العالم لكرة اليد

منتخب النرويج يفوز على نظيره الايسلندي في كأس العالم لكرة اليد
http://almnatiq.net/?p=943211
المناطق - الرياض

فاز المنتخب النرويجي لكرة اليد على نظيره الايسلندي بنتيجة 35 – 33، في المباراة التي جمعتهما اليوم ،ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً.
وبهذا الفوز، رفع منتخب النرويج رصيده إلى 8 نقاط ليصبح في صدارة المجموعة بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة فرنسا والبرتغال، فيما جاء المنتخب الايسلندي في المركز الخامس برصيد نقطتين.

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