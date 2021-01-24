فاز المنتخب النرويجي لكرة اليد على نظيره الايسلندي بنتيجة 35 – 33، في المباراة التي جمعتهما اليوم ،ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً.
وبهذا الفوز، رفع منتخب النرويج رصيده إلى 8 نقاط ليصبح في صدارة المجموعة بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة فرنسا والبرتغال، فيما جاء المنتخب الايسلندي في المركز الخامس برصيد نقطتين.
منتخب النرويج يفوز على نظيره الايسلندي في كأس العالم لكرة اليد
فاز المنتخب النرويجي لكرة اليد على نظيره الايسلندي بنتيجة 35 – 33، في المباراة التي جمعتهما اليوم ،ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً.
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