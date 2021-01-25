في الدقائق الأخيرة.. الأهلي يكسب الاتفاق

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تمكن النادي الأهلي من كسب نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف اليوم، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن مواجهات الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء شوط المباراة الأول دون المأمول من الفريقين، حيث غابت الفرص الخطرة على المرميين، باستثناء كرة محمد الكويكبي حين توغل داخل المنطقة وصوب الكرة قوية بجانب القائم .

وفي الشوط الثاني تحسن الأداء وتمكن الأهلي من التسجيل برأسية المدافع محمد آل فتيل في الدقيقة 58، وأدرك الاتفاق التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع نفذها نعيم سليتي.

وتمكن الأهلي من تسجيل هدفه الثاني بواسطة اللاعب سلطان مندش، وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة متساوياً مع الهلال الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، في حين بقي الاتفاق على رصيده السابق 21 نقطة وتراجع للمركز السابع.