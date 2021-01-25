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الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره الفرنسي شراكة الناتو وواشنطن مع بروكسل

الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره الفرنسي شراكة الناتو وواشنطن مع بروكسل
http://almnatiq.net/?p=943217

أجرى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن اليوم اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومن خلال شراكة الناتو والولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
كما جرى الاتفاق على التنسيق الوثيق بين البلدين من خلال المنظمات متعددة الأطراف، في مواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وفيروس كوفيد-19، والانتعاش الاقتصادي العالمي، إلى جانب الاتفاق على العمل بشأن أولويات السياسة الخارجية المشتركة.

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