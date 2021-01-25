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سبيس إكس تسطر تاريخا جديدا في الفضاء.. برقم 143

سبيس إكس تسطر تاريخا جديدا في الفضاء.. برقم 143
http://almnatiq.net/?p=943220
المناطق - وكالات

أطلق صاروخ لشركة سبيس إكس المملوكة لرائد الأعمال الملياردير إيلون ماسك 143 مركبة إلى الفضاء، الأحد، وهو رقم قياسي جديد للمركبات التي يتم إطلاقها خلال مهمة واحدة، وفقا للشركة.

انطلق الصاروخ فالكون 9 في العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من المجمع رقم 40 بمحطة كيب كنافيرال في فلوريدا.

وقالت الشركة إنه انطلق جنوبا على امتداد الساحل الشرقي لفلوريدا في طريقه إلى الفضاء.

وأضافت سبيس إكس أن الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام نقل 133 مركبة فضائية تجارية وحكومية و10 أقمار ستارلينك اصطناعية إلى الفضاء ضمن برنامج (سمول سات رايد شير) الذي يوفر رحلات موثوقة وبأسعار معقولة إلى المدار لمشغلي الأقمار الاصطناعية الصغيرة.

وأجلت الشركة الإطلاق يوما واحدا بسبب الطقس غير المناسب.

وفي 22 يناير، كتب ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على تويتر “إطلاق العديد من الأقمار الاصطناعية الصغيرة لمجموعة واسعة من العملاء غدا. متحمس لتوفير رحلات منخفضة التكلفة إلى المدار للشركات الصغيرة!”.

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