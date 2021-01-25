نزلة البرد قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة

نزلة البرد قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة

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نزلة البرد قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة

نزلة البرد قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة
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حذر الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد من إهمال علاج نزلة البرد جيداً، قائلاً إنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تتمثل في التهاب عضلة القلب، والالتهاب الرئوي، والتهاب الجيوب الأنفية، والتهاب الأذن الوسطى، والتهاب الشعب الهوائية

وأوضح الطبيب الألماني أن نزلة البرد عادة ما تستمر لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين، مشدداً على ضرورة استشارة الطبيب، إذا استمرت أطول من ذلك، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض مثل ضيق التنفس عند صعود الدرج، وفقدان الصوت، وتدهور حاسة السمع

ولتجنب هذه المضاعفات الخطيرة يجب الالتزام بالراحة، مع تقوية مناعة الجسم بإمداده بكمية كافية من فيتامين C تتراوح بين 95 و155 ملليغراماً يومياً، علماً أن المصادر الغذائية لفيتامين C تتمثل في الفواكه الحمضية مثل البرتقال، واليوسفي، والتفاح، والفلفل الحلو

وللوقاية من نزلة البرد ينصح مولنفيلد بالحرص على غسل اليدين بالصابون جيداً على نحو منتظم من 20 إلى 30 ثانية مع مراعاة غسل الفراغات بين الأصابع أيضاً، إضافةً إلى ارتداء ملابس دافئة

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