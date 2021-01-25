وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

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وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة
http://almnatiq.net/?p=943260

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري جراحة الشبكية والحنجرة (عدد وظيفتين).

– استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد.

– سكرتير طبي.

– أخصائي طب باطنة.

– أخصائي جراحة عظام.

– ممارس مكافحة عدوى (عدد 3 وظائف).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة :هنا.

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