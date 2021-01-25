توقعات «الأرصاد»: طقس مستقر بمعظم المناطق وتكوّن الضباب على «الشرقية»

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توقعات «الأرصاد»: طقس مستقر بمعظم المناطق وتكوّن الضباب على «الشرقية»

توقعات «الأرصاد»: طقس مستقر بمعظم المناطق وتكوّن الضباب على «الشرقية»
http://almnatiq.net/?p=943266

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الإثنين -بمشيئة الله- طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وتكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبيه غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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