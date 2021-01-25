تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 195.69 ريال

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تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 195.69 ريال

تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 195.69 ريال
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المناطق_ الرياض

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 25 يناير 2021، بشكل طفيف.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 223.65 ريال (59.64 دولار)، مقابل 223.94 ريال (59.69 دولار)، أمس.
كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 205.01 ريال (54.67 دولار)، مقابل نحو 205.28 ريال (54.72 دولار)، أمس الأحد.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 عند 195.69 ريال (52.18 دولار)، مقارنة بنحو 195.95 ريال (52.23 دولار)، خلال تعاملات أمس.

أما جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 130.46 ريال (34.79 دولار)، مقابل نحو 130.63 ريال (34.82 دولار)، أمس، وهذه الأسعار قبل احتساب “مصنعية” البائع.

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