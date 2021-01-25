تراجع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 55.38 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الأثنين 25 يناير 2021، للجلسة الثانية على التوالي عقب تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19 المخاوف بشأن الطلب .

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 55.38 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.26 دولار للبرميل منخفضا بمقدار سنت.

وقال محللو إيه.إن.زد “المؤشرات على طلب أضعف تضغط على سوق النفط ” في إشارة إلى إجراءات العزل العام في هونج كونج والصين وربما فرنسا في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، مما يقيد أنشطة الشركات واستهلاك الوقود.