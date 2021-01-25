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آلية جديدة للتعامل مع بضائع المتروكات في موانئ المملكة

آلية جديدة للتعامل مع بضائع المتروكات في موانئ المملكة
http://almnatiq.net/?p=943324
المناطق - الرياض

اعتمدت الهيئةُ العامة للموانئ، اليوم (الإثنين)، آلية جديدة لمعالجة بضائع وحاويات المتروكات في موانئ المملكة التي تتجاوز المدة النظامية في بقائها في مستودعات وساحات الموانئ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك.

وأبرزت “موانئ” أن هذا الإجراء سيسهم في زيادة سرعة معدل دوران الحاويات للخطوط الملاحية، فضلا عن الاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية في الموانئ، وتحسين وتحديد الإجراءات الخاصة بالمتروكات للتأكيد على أهمية خروج البضائع بأسرع وقت.

كما أوضحت أن هذا القرار يهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية داخل الميناء للتعامل مع المتروكات من (البضائع العامة، والبضائع سريعة التلف كالبضائع المبردة والمواد الغذائية، والبضائع الخطرة) سواء بإعادة التصدير أو الإتلاف أو البيع بالمزاد في جميع الموانئ.

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