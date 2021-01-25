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أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة ويكرم عددًا من الرياضيين

أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة ويكرم عددًا من الرياضيين
http://almnatiq.net/?p=943327
المناطق - الجوف

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، مديرَ مكتب فرع وزارة الرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح، يرافقه عدد من الرياضيين بالمنطقة لحصولهم على إنجازات فردية على مستوى المملكة.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما يقدمه رياضيو المنطقة من مراكز متقدمة في جميع المجالات الرياضية، متطلعاً لتحقيق المزيد من البطولات في ظل ما تحظى به الرياضة من دعم ومساندة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وكرم سموُّه كلًّا من: مساعد بن عياش الزيد من مشاة الجوف بلجنة الرياضة المجتمعية، لقطعه مسافة 420كم سيراً على الأقدام في هايكنج درب زبيدة، وتركي بن زياد السرحاني من مركز الفيصل بسكاكا لحصوله على المركز الأول الميدالية الذهبية في بطولة نهائيات المملكة للكاتا في لعبة الكاراتيه، ووسام مرجي الحربي من مركز خطوة رياضة بسكاكا لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائيات المملكة للمواي تاي الوزن المفتوح ” الملاكمة التايلندية”، وفيصل حاشم العنزي من نادي الجوف لذوي الإعاقة لحصوله على المركز الأول في رمي الرمح والميدالية الذهبية في بطولة المملكة لألعاب القوى لجميع الإعاقات، متمنياً سموه للجميع التوفيق .

من جانبه قدم المريح شكره لسمو أمير منطقة الجوف على ما يقدمه من دعم للرياضة والرياضيين في المنطقة وتشجيع سموه الدائم لهم، واعداً بمزيد من النجاحات – بإذن الله -.

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