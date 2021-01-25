احدث الأخبار

أمناء اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي يجتمعون للوقوف على آخر المستجدات
أبرز المواد
 الحصيني يتوقع حالة مطرية من خفيفة لمتوسطة على هذه المناطق
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة ويكرم عددًا من الرياضيين
أبرز المواد
 آلية جديدة للتعامل مع بضائع المتروكات في موانئ المملكة
أبرز المواد
 الزكاة والدخل: مبادرة الإعفاء من الغرامات تشمل التأخير في دفع ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 عبر منصة “دروب”.. “هدف”: بدء التسجيل في المرحلة الخامسة من برنامج تعليم اللغة الإنجليزية
أبرز المواد
 تطوير بخاخ أنفي يمنع «كورونا» من التسلل للرئتين
أبرز المواد
 ارتفاع “البيتكوين” اليوم لتتداول أعلى 33 ألف دولار
أبرز المواد
 الصندوق العقاري”: توقيع أكثر من 150 اتفاقية شراكة لتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعُوم
أبرز المواد
 شاهد.. امتهان غير مقصود لـ”مجسم آية قرانية” بجدة ومطالب بالتدخل
أبرز المواد
 أكثر من 655 ألف مستفيد من خدمة الاستعلام عن حالة الدعوى عبر منصة معين الإلكترونية
أبرز المواد
 “سعود الطبية”: تنهي معاناة خمسينية بسبب مضاعفات عملية تحويل مسار المعدة
أبرز المواد
أمناء اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي يجتمعون للوقوف على آخر المستجدات

أمناء اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي يجتمعون للوقوف على آخر المستجدات

أبرز المواد
الحصيني يتوقع حالة مطرية من خفيفة لمتوسطة على هذه المناطق

الحصيني يتوقع حالة مطرية من خفيفة لمتوسطة على هذه المناطق

أبرز المواد
أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة ويكرم عددًا من الرياضيين

أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة ويكرم عددًا من الرياضيين

أبرز المواد
آلية جديدة للتعامل مع بضائع المتروكات في موانئ المملكة

آلية جديدة للتعامل مع بضائع المتروكات في موانئ المملكة

أبرز المواد

الحصيني يتوقع حالة مطرية من خفيفة لمتوسطة على هذه المناطق

الحصيني يتوقع حالة مطرية من خفيفة لمتوسطة على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=943338
المناطق - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة تبدأ الأربعاء المقبل بمشيئة الله.

وكتب الحصيني في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إنه يمكن تصنيف الحالة الجوية بدءًا من يوم الأربعاء المقبل بأنها من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق المملكة”.

وأبرز الحصيني هذه المناطق وهي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك ومنطقة الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم وتهامة والباحة.

كما تضمنت قائمة المناطق كلاً من عسير، وجازان، وشمال المنطقة الشرقية والكويت، مع احتمال تساقط ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك، يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في درجة الحرارة ورياح.

روابط ذات صلة

أمناء اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي يجتمعون للوقوف على آخر المستجدات

أمناء اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي يجتمعون للوقوف على آخر المستجدات
أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة ويكرم عددًا من الرياضيين

أمير الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة ويكرم عددًا من الرياضيين
آلية جديدة للتعامل مع بضائع المتروكات في موانئ المملكة

آلية جديدة للتعامل مع بضائع المتروكات في موانئ المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*