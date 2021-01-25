الحصيني يتوقع حالة مطرية من خفيفة لمتوسطة على هذه المناطق

المناطق - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة تبدأ الأربعاء المقبل بمشيئة الله.

وكتب الحصيني في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إنه يمكن تصنيف الحالة الجوية بدءًا من يوم الأربعاء المقبل بأنها من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق المملكة”.

وأبرز الحصيني هذه المناطق وهي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك ومنطقة الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم وتهامة والباحة.

كما تضمنت قائمة المناطق كلاً من عسير، وجازان، وشمال المنطقة الشرقية والكويت، مع احتمال تساقط ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك، يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في درجة الحرارة ورياح.