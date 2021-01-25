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إطلاق أول جمعية متخصصة بتنمية وتأهيل الفتيات بتبوك

إطلاق أول جمعية متخصصة بتنمية وتأهيل الفتيات بتبوك
http://almnatiq.net/?p=943373
المناطق - تبوك

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي في مكتبه، أمس، أعمال أول جمعية مختصة في مجال تنمية وتأهيل الفتيات تحت مسمى “رواء”، والتي تعد الأولى بمجالها على مستوى الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

وتقدم الجمعية خدماتها في جميع الجوانب التي تنمي شخصية الفتاة من خلال إلحاقهن في برامج ومشاريع ودورات تدريبية تساهم في تنمية قدراتهن وتأهيلهن لسوق العمل.

وأشار الحربي على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك على تنمية وتأهيل الفتيات في مختلف المجالات الحياتية بما يسهم في تطوير قدراتهن ونفع المجتمع، وهو الأمر الذي دعا نخبة من سيدات المنطقة إلى تأسيس هذه الجمعية والسعي لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، المتعلقة في دعم وتمكين المرأة، بما يتوافق مع شريعتنا الإسلامية.

وأضاف أن فرع الوزارة حريص على دعم وتقديم التسهيلات لانطلاقة الجمعيات المتخصصة والناشئة، والتي نطمح أن يكون لها بصمة واضحة في خدمة فئة الفتيات وتحقق نتائج إيجابية في المجتمع ولمثل هذه الجمعيات التنموية في دعم الفتيات وتوفير مختلف الاحتياجات لهن في جوانب مهمة تتعلق بحياتهن اليومية والعملية.

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