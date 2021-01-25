رئيس غرفة الشرقية يشيد باعتماد ولي العهد للاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات

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أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، باعتماد سموّ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأميـر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمس المُقبلة.

وقال الخالدي: إن الاستراتيجية المُعتمدة سوف يكون لها أثر إيجابي مباشر على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، الذي يُشكل ما نسبته 80% من مُستهدفات استثمارات الصندوق المُقبلة.

وأكد، أن تركيـز الاستراتيجية على العديد من القطاعات الحيوية محليًا، وضخ نحو 150مليار سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي حتـى عام2025م، إنما يدفع إلى رفع نسبة المحتوى المحلي، ويدعم مستهدفات تنويع إيرادات الدخل الوطني، ويُمكّن القطاع الخاص ويُعزز من فرصه ودوره في مسيرة النمو والتنمية.

واشار إلى أن الصندوق منذ أن ترأسه سموّ ولي العهد وهو يخطو خطوات نوعية نحو تطوير قدراته الاستراتيجية الاستثمارية، حتى أصبح يُدير محفظة استثمارية يمكن وصفها بأنها استثمارات رفيعة المستوى تضع الصندوق في بؤرة الاهتمام العالمي وترسخ من مكانته الاقتصادية عالميًا.

ولفت الخالدي، إلى ما حققه الصندوق من تطور إيجابي خلال السنوات الماضية، بتعظيم قيمة أصوله التي بلغت بنهاية العام الماضي حوالي 1.5 تريليون ريال مُقارنة بـ570مليار ريال في عام2015م، ومساهمته في إطلاق وتفعيلالعديد من القطاعات الجديدة وبناء الشراكات وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، ورفعه لنسبة العائد للمساهمين إلى 8% مقارنة بـ3% في عام2015م.

واختتم الخالدي قوله بإن الاستراتيجية المعتمدة جاءت لتؤكد على آفاق المستقبل الواعد للاقتصاد السعودي وما ينتظره خلال السنوات الخمس القادمة، وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات وتخطيها، فضلاً عن مدى الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة – حفظها الله – بتحسين جودة الحياة للمواطن، الذي هو رأس مال التنمية الحقيقية، مشيرًا إلى أن المملكة تمضي بخطوات جادة ضمن المسارات التي رسمتها رؤية المستقبل2030م؛ والهادفة إلى إعادة صياغة الاقتصاد الوطني وفقًا لخيارات التنويع والاستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية التي تمتلكها المملكة.