أمانة الشرقية تطلق مبادرة “بحر بلا بلاستيك ” لتنظيف الشواطئ

المناطق - الدمام

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة “بحر بلا بلاستيك “، والتي تنفذها وكالة الخدمات بالأمانة، بهدف تنظيف الشواطئ والتحذير من آثار التلوث على الكائنات البحرية، والبيئة.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أن المبادرة، تهدف لتوعية أفراد المجتمع بأهمية تنظيف الشواطئ حماية البيئة البحرية، مشيرا الى أن المبادرة ستعمل على إزالة المواد البلاستيكية من الشواطئ والتي توثر بشكل مباشر على الحياة البحرية.

وقال: إن المبادرة تعمل على نشر ثقافة الوعي البيئي في المجتمع ومكافحة التلوث البلاستيكي للبحار من خلال تنظيم حملات توعوية مجدولة لتنظيف الشواطئ بالشراكة مع فريق تطوعي يضم ٣٠ متطوع ومتطوعة، تمكنوا من جمع أكثر من ٣٦ حاوية تحتوي على البلاستيك، حيث تم استهداف شاطئ نصف القمر والواجهات البحرية بالخبر والدمام للوصول إلى بيئة نظيفة تحافظ على صحة الإنسان أولاً.

وذكر مغربل أن زجاجة واحدة من البلاستيك تستغرق فترة طويلة جدا لكي تتحلل في البيئة البحرية، وهذا يوثر بشكل مباشر على الكائنات البحرية وعلى نظافة البحر، موضحا أن المبادرة تسعى لنشر ثقافة المحافظة على البيئة البحرية الساحلية لدى الأفراد، وكذلك تهدف إلى المشاركة المجتمعية للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية وثروتها السمكية فضلاً عن المظهر العام.

وأكد على أن المشاركين في مثل هذه الأعمال التطوعية لديهم الخبرة في إزالة النفايات من الشواطئ وقيعان البحر، علاوة على دورهم في تحفيز المجتمع للابتعاد عن العادات السلبية التي تتسبب في تشويه جمال منطقة الكورنيش والشواطئ.

وشدد على أن فكرة المبادرة تأتي من واجب المحافظة على الحياة البرية والبحرية، وحرصا من أمانة المنطقة الشرقية على طرح وتنفيذ مثل هذه الحملات والمبادرات لتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، وسعيها الى رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزه.