احدث الأخبار

أمانة الشرقية تطلق مبادرة “بحر بلا بلاستيك ” لتنظيف الشواطئ
أبرز المواد
 أمير القصيم يعزي ذوي شهيد الواجب جندي أول بركه بن سارح عيد الرشيدي ـ رحمه الله ـ أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني
منطقة القصيم
 أمير الشرقية يكرم ضابطا رفض قبول استلام “رشوة”
المنطقة الشرقية
 الحقيبة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها في المجمعة الأربعاء
أبرز المواد
 رئيس غرفة الشرقية يشيد باعتماد ولي العهد للاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات
أبرز المواد
 نظام التوثيق في وزارة العدل.. تطور تشريعي يرسخ العدالة الوقائية ويعزز مرونة الأداء
أبرز المواد
 اتفاق بين “التخصصات الصحية” و “الوطني” للتعليم الإلكتروني لتجويد الخدمات المقدمة
أبرز المواد
 إطلاق أول جمعية متخصصة بتنمية وتأهيل الفتيات بتبوك
أبرز المواد
 3 مشروعات للصرف الصحي بـ 140 مليون ريال تخدم هذه المناطق
أبرز المواد
 “الدفاع المدني” يوضح مصادر الخطر في السخانات الكهربائية
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يثمن مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل 60 مدرسة
أبرز المواد
 فتح باب الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
أبرز المواد
أمانة الشرقية تطلق مبادرة “بحر بلا بلاستيك ” لتنظيف الشواطئ

أمانة الشرقية تطلق مبادرة “بحر بلا بلاستيك ” لتنظيف الشواطئ

أبرز المواد
أمير القصيم يعزي ذوي شهيد الواجب جندي أول بركه بن سارح عيد الرشيدي ـ رحمه الله ـ أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني

أمير القصيم يعزي ذوي شهيد الواجب جندي أول بركه بن سارح عيد الرشيدي ـ رحمه الله ـ أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني

منطقة القصيم
أمير الشرقية يكرم ضابطا رفض قبول استلام “رشوة”

أمير الشرقية يكرم ضابطا رفض قبول استلام “رشوة”

المنطقة الشرقية
الحقيبة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها في المجمعة الأربعاء

الحقيبة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها في المجمعة الأربعاء

أبرز المواد

أمانة الشرقية تطلق مبادرة “بحر بلا بلاستيك ” لتنظيف الشواطئ

أمانة الشرقية تطلق مبادرة “بحر بلا بلاستيك ” لتنظيف الشواطئ
http://almnatiq.net/?p=943393
المناطق - الدمام

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة “بحر بلا بلاستيك “، والتي تنفذها وكالة الخدمات بالأمانة، بهدف تنظيف الشواطئ والتحذير من آثار التلوث على الكائنات البحرية، والبيئة.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أن المبادرة، تهدف لتوعية أفراد المجتمع بأهمية تنظيف الشواطئ  حماية البيئة البحرية، مشيرا الى أن المبادرة ستعمل على إزالة المواد البلاستيكية من الشواطئ والتي توثر بشكل مباشر على الحياة البحرية.

وقال: إن المبادرة تعمل على نشر ثقافة الوعي البيئي في المجتمع ومكافحة التلوث البلاستيكي للبحار من خلال تنظيم حملات توعوية مجدولة لتنظيف الشواطئ بالشراكة مع فريق تطوعي يضم ٣٠ متطوع ومتطوعة، تمكنوا من جمع أكثر من ٣٦ حاوية تحتوي على البلاستيك، حيث تم استهداف شاطئ نصف القمر والواجهات البحرية بالخبر والدمام للوصول إلى بيئة نظيفة تحافظ على صحة الإنسان أولاً.

وذكر مغربل أن زجاجة واحدة من البلاستيك تستغرق فترة طويلة جدا لكي تتحلل في البيئة البحرية، وهذا يوثر بشكل مباشر على الكائنات البحرية وعلى نظافة البحر، موضحا أن المبادرة تسعى  لنشر ثقافة المحافظة على البيئة البحرية الساحلية لدى الأفراد، وكذلك تهدف إلى المشاركة المجتمعية للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية وثروتها السمكية فضلاً عن المظهر العام.

وأكد على أن المشاركين في مثل هذه الأعمال التطوعية لديهم الخبرة في إزالة النفايات من الشواطئ وقيعان البحر، علاوة على دورهم في تحفيز المجتمع للابتعاد عن العادات السلبية التي تتسبب في تشويه جمال منطقة الكورنيش والشواطئ.

وشدد على أن فكرة المبادرة تأتي من واجب المحافظة على الحياة البرية والبحرية، وحرصا من أمانة المنطقة الشرقية على طرح وتنفيذ مثل هذه الحملات والمبادرات لتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، وسعيها الى رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزه.

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يكرم ضابطا رفض قبول استلام “رشوة”

أمير الشرقية يكرم ضابطا رفض قبول استلام “رشوة”
الحقيبة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها في المجمعة الأربعاء

الحقيبة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها في المجمعة الأربعاء
رئيس غرفة الشرقية يشيد باعتماد ولي العهد للاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات

رئيس غرفة الشرقية يشيد باعتماد ولي العهد للاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*