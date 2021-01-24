أمير القصيم يعزي ذوي شهيد الواجب جندي أول بركه بن سارح عيد الرشيدي ـ رحمه الله ـ أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ , عبر اتصال هاتفي, اليوم, لأسرة شهيد الواجب جندي أول بركه بن سارح عيد الرشيدي رحمه الله ، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني الذي استشهد في ميدان العزة والشرف بالحد الجنوبي وتمت الصلاة عليه بمحافظة عيون الجواء , داعياً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وعبر أمير منطقة القصيم , لأسرة الشهيد عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد الذي استشهد أثناء دفاعه عن الدين والوطن بالحد الجنوبي , سائلاً المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : “إن الشهيد استشهد في ميدان العز والشرف ، وهو يؤدي واجبه الذي أؤتمن عليه، وأفنى حياته في سبيل الحفاظ على أمن الوطن، وما استشهاده إلا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته الرشيدة، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً”, مؤكدا سموه أن المصاب مصاب الجميع، وأن العزاء للوطن كافة، نظير ما قدمه الشهيد من شجاعة وفداء، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه خدمة لدينه ومليكه ودفاعاً عن وطنه وحماية مجتمعه، مثنياً على المواقف البطولية التي يسطرها رجال الأمن ضد من يعبث بأمن الوطن ، مؤكداً أنهم يقفون سداً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بالوطن ومواطنيه .

من جانبه قدمت أسرة الشهيد الرشيدي شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير المنطقة على مشاعرهم وتعازيهم ومواساتهم لهم ووقوفهم مع المواطنين كافة ، مؤكدين أن أبناء الوطن جميعاً جنوداً لهذا الوطن للدفاع عنه وحماية مقدساته ومكتسباته ضد كل من يحاول العبث به ، داعين الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه وأن يرحم من استشهد منهم .