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الحربي يُكرم ويشكر القمزي بعد تكليفة بوكالة التفتيش بالرياض

الحربي يُكرم ويشكر القمزي بعد تكليفة بوكالة التفتيش بالرياض
http://almnatiq.net/?p=943409
المناطق - تبوك

كرم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي محمد بن عبد الله القمزي والذي تمَّ تكليفه مؤخراً بالعملِ مديراُ لمركز عمليات التفتيش بوكالة التفتيش بالوزارة بمنطقة الرياض.

وقدم مدير عام الفرع الشكرِ والثناءِ للزميل القمزي والذي يُعتبر من الكفاءات الوطنية الشابة متمنين له مزيداً من التقدم والنجاح في خدمة الدين والوطن، وتم تقديمِ هديةٍ رمزيةٍ نظيرَ الجهودِ التي بذلها في عملِه، وتمنَّى الجميعُ له التوفيقَ والسدادَ في عملِهِ الجديد.

من جهته أعرب القمزي، عن شكره وتقديره لسعادة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة على دعمه خلال الفترة الماضية للقيام بدورة على أكمل وجه وعلى تعاون الجميع في هذي المنظومة.

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