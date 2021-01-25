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محافظ الحريق يُكرم هيئة الأمر بالمعروف لمشاركتها في مهرجان الحمضيات

محافظ الحريق يُكرم هيئة الأمر بالمعروف لمشاركتها في مهرجان الحمضيات

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محافظ الحريق يُكرم هيئة الأمر بالمعروف لمشاركتها في مهرجان الحمضيات

محافظ الحريق يُكرم هيئة الأمر بالمعروف لمشاركتها في مهرجان الحمضيات
http://almnatiq.net/?p=943410
المناطق - الرياض

كرم محافظ الحريق الأستاذ محمد بن ناصر الجربا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة نظير مشاركتها الفاعلة في مهرجان الحمضيات الخامس.

وتسلم فضيلة رئيس الهيئة الشيخ علي آل عثمان درع شكر وتقدير بهذه المناسبة.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الحريق قد شاركت في المهرجان بعرض المحتوى التوعوي لحملتي (الصلاة نور) و( الخوارج شرار الخلق)، إضافة إلى التنبيه للصلاة والنصح والإرشاد بالتعاون مع الجهة المنظمة للمهرجان.

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