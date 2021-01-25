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أمانة الشرقية تضبط 15 مخالفة للتدابير الاحترازية

أمانة الشرقية تضبط 15 مخالفة للتدابير الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=943417
المناطق - الدمام

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس (الأحد)، (832) جولة رقابية، بالإضافة لـ (3) جولات مشتركة مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، في الأسواق والمراكز التجارية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأسفرت الجولات عن ضبط (15) مخالفات، جاء ضمنها (12) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و(3) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما واصلت الأمانة أعمال التعقيم والتطهير ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس ” كورونا المستجد ” حيث تم غسل وتعقيم وتطهير (746) موقعاً، باستخدام (128742) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، وبمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع (7639) طن من النفايات، وإزالة (4370) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (9406) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأعربت الأمانة عن حرصها على استمرار خطتها الدورية بشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بكافة ميادين الخدمة في المنطقة عبر مركز البلاغات (940)، لمعالجتها.

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