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ضمن حملة معالجة التشوه البصري

بلدية الجبيل تزيل 240 لوحة إعلانية مخالفة و 320 سيارة تالفة

بلدية الجبيل تزيل 240 لوحة إعلانية مخالفة و 320 سيارة تالفة
http://almnatiq.net/?p=943423
المناطق - الجبيل

كشف رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، عن نتائج الحملة التي نفذتها البلدية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، خلال الأسبوعين الماضيين.

حيث أسفرت الحملة عن إزالة 240 لوحة إعلانية مخالفة لاشتراطات رخص البلدية، ورصد وإزالة 4200 متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام على الجدران، وإزالة 2450م3 من مخلفات الهدم والبناء وتوابع الحفر من الأراضي الفضاء وإزالة 140 مظلة مواقف سيارات مخالفة داخل الأحياء وإزالة 320 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين وإزالة 140 موقع للاستراحات وأحواش الماشية والصنادق المخالفة العشوائية.

كما جرى إصلاح 120 موقع لحفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وأعمدة الإنارة ومعالجة 200 حاوية نظافة داخل الأحياء وتنسيق ما يزيد على 51041م2 من الأشجار والمسطحات النباتية والزهور في الشوارع الرئيسية والفرعية ومعالجة 349م2 من واجهات المناطق العشوائية.

وأكد المهندس نايف الدويش تكثيف جهود البلدية لتنفيذ مبادرة وحملة “معالجة مظاهر التشوّه البصري” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف معالجة مظاهر التشوّه البصري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى جودة الحياة  في المدن السعودية .

وأوضح أن البلدية شكلت فرق متخصصة للقيام بجولات ميدانية ورصد مظاهر التشوه البصري في أحياء وشوارع المحافظة، تم خلالها رصد عدد من المواقع التي تستوجب المعالجة كما تم إزالة الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام ومعالجة وضع الباعة الجائلين وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء والنظافة بشكل عام، وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق وإزالة أحواش الماشية والصناديق والعشش العشوائية داخل المحافظة .

وأكد المهندس الدويش أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية تتابع العمل عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتاً إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع مناطق المملكة.

ودعا رئيس بلدية محافظة الجبيل الجميع إلى التعاون لتحقيق أهداف الحملة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية عبر مركز 940 ورقم واتس آب البلدية 033624060 وحسابات البلدية في وسائل التواصل الاجتماعي.

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